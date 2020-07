Une balade à travers les plus beaux villages de la Basse Semois

Dans le cadre de sa série d’été, le Soir propose différentes balades possibles en Belgique. Aujourd’hui, nous partons à la découverte d’un circuit de 75 km entre les provinces de Namur et de Luxembourg. Jean-Luc Bodeux, journaliste au Soir, a sillonné une partie de cette route. Il est venu nous raconter son voyage à travers les plus beaux villages de Wallonie, au micro de Philippe Lorain. Nous l’avons reçu dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.