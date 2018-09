Une bagarre dégénère à la sortie du Carré à Liège: cinq personnes blessées au couteau

Deux groupes d'individus, impliquant sept personnes, se sont affrontés vendredi matin à la sortie du Carré. Une bagarre au couteau s'en est suivie et cinq d'entre-elles ont été blessées. Deux personnes sont actuellement en fuite, indique la police de Liège.

La bagarre a éclaté vers 6h00 du matin dans le Carré à Liège entre deux groupes d'individus, respectivement de trois et de quatre personnes. "La bagarre, avec coups et blessures réciproques, s'est poursuivie vers le boulevard de la Sauvenière avec l'usage de couteaux", a indiqué la police de Liège.

Au total, cinq des sept personnes impliquées ont été blessées, dont deux plus sérieusement. Ces deux individus étaient au pied de la rue Saint-Gilles. Bien qu'ils étaient dans un état critique, leurs jours ne sont plus en danger. Les trois autres individus blessés dans la bagarre ont été interceptés par la police qui les avait déjà repérés et suivi grâce aux caméras de surveillance. Deux personnes sont en fuite et sont activement recherchées.

Le motif de la rixe est pour l'heure inconnu. Le parquet a été averti.