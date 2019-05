Une asbl présidée par le cdH Jean-Marc Poullain visée par une perquisition

Jean-Marc Poullain, le chef de file cdH de Momignies, a subi le 26 avril dernier une perquisition. Une perquisition qui ne s’est pas déroulée à son domicile, mais bien au siège d’une ASBL qu’il préside. Elle fait suite à un litige administratif avec la Région Wallonne à propos d'une partie des points APE dont bénéficie l'asbl. Ce litige fait suite à un contrôle qui a eu lieu voici 1 an et pour lequel Jean-Marc Poullain est passé devant la commission APE en mars dernier. Aucune décision n'est encore tombée pour l'heure, mais selon la procédure, l’inspecteur en charge du dossier a prévenu le Parquet de Charleroi. Une perquisition a donc bien eu lieu, mais Jean-Marc Poullain n’a pas été auditionné. Le candidat aux régionales précise que ce litige est entièrement d’ordre privé, et aucunement d’ordre politique. Il dénonce par ailleurs une attaque bassement politique, destinée à lui nuire, à quelques semaines des élections.

Note : Cet article a été modifié le 1er mai. La première version du texte évoquait une perquisition au domicile privé de l'élu ainsi qu'un détournement de subsides. Ces erreurs ont été rectifiées.