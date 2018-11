Une ASBL namuroise d'insertion professionnelle va recevoir 25.000 euros de subsides

L'ASBL NSS, pour "Nouveau Saint-Servais", qui aide des personnes faiblement scolarisées à se former à des métiers techniques, va obtenir un subside important de la Fondation Roi Baudouin, et plus particulièrement du Fonds Vinci. 25.000 euros qui permettront d'installer des postes de formation en domotique et automation. C'est-à-dire la combinaison d'une installation électrique programmable via des interfaces informatiques.

De quoi donner des formations à une centaine de demandeurs d'emploi chaque année, qui pourront donc se spécialiser dans ces installations électriques de haute technologie.

"Ce Fonds va nous permettre d'acheter du matériel à la pointe de la technologie. Une technologie qui est en perpétuelle évolution et qui a un coût, explique Patrick Goffaux, coordinateur de l'ASBL Nouveau Saint-Servais. Ici, on va équiper huit postes de travail individuels pour chaque stagiaire, en automation électrique programmable. Par exemple : on appuie sur un interrupteur et la maison s'allume, la chaudière s'arrête ou démarre à telle heure… C'est donner un maximum de chances à nos stagiaires avec tous les métiers que ça couvre."

En plus de l'équipement, le volet comprend également une aide à la formation. "Le Fonds Vinci travaille aussi avec un système de parrainage. Ces parrains, issus de différentes entreprises, formeront nos formateurs et nous permettront d'avoir un pied dans les entreprises-partenaires. Ces gens sont issus du terrain, avec une expérience, et disposent d'un carnet d'adresses. Tout cela devrait nous aider à mieux diriger nos stagiaires."

Au total, 15 associations belges recevront en 2019 des subsides du Fonds Vinci. En tout, près de 250.000 euros seront ainsi octroyés pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de précarité.