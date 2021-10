Une antenne mobile de vaccination qui permet de recevoir une première, deuxième ou troisième dose

Une antenne mobile pour aller à la rencontre des personnes qui ne se seraient peut-être pas présentées spontanément dans un centre de vaccination. C’est tout l’enjeu de ce bus qui va à la rencontre des gens : " En venant au plus près des gens on les incite encore plus à se faire vacciner" nous explique Lara Kotlar, porte-parole de l’AVIQ, l’agence wallonne pour une vie de qualité. "On est à la fin d’une tournée réalisée dans la région de Charleroi et on a réalisé plus de 1250 vaccins premières et deuxièmes doses. Et si on compte les troisièmes doses, on dépasse les 2000 vaccins. C’est un bilan très positif" poursuit-elle.

Pratique, rapide et sans rendez-vous

C’est évident, ce genre d’antenne mobile est plutôt pratique. Pas besoin de rendez-vous et seule la carte d’identité suffit pour avoir accès à la vaccination. Le bus peut s’arrêter plus ou moins partout à condition qu’il dispose de 8 mètres de long et 4 mètres de large. Une place de marché, une école, une université ou encore un centre commercial, autant d’endroits pour y rencontrer un public intéressé. Les passants s’arrêtent et parfois passent le cap de la première dose : "on a vu qu’avec l’obligation du pass sanitaire en Wallonie dès le 1er novembre, les gens qui hésitaient jusqu’ici viennent se faire vacciner surtout depuis une semaine, explique Lara Kotlar, on touche clairement notre cible des 20-34 ans qui étaient peut-être encore réfractaires à la vaccination jusqu’à présent".

La semaine prochaine le bus parcourra le Borinage. Ensuite il ira dans la région de Ath et dans la région de Mouscron en ce qui concerne le Hainaut. La même démarche sera proposée dans la province de Liège ou la démarche du Luxembourg.

Plus d’infos https://covid.aviq.be/fr/les-actualites/de-nouveaux-dispositifs-de-vaccination-dans-le-hainaut-des-le-1er-novembre