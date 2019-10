Une agression homophobe à Liège ? "Prudence" dit le parquet

Selon le magistrat de garde interrogé dimanche par l'agence Belga, il convient de rester "prudent quant au caractère homophobe de l'agression" dont le président du PS d'Olne, François Yserentant rapporte avoir été la victime vendredi soir à Liège .

Le parquet de Liège a toutefois assuré que "tout serait mis en œuvre" pour retrouver l'auteur des faits.

Les déclarations de François Yserentant

L'homme politique olnois rapporte s'être fait agresser vendredi soir à Liège. Il venait de déposer sa mère à son domicile quand il a confondu dans l'obscurité un autre véhicule avec le sien.

En ouvrant la porte de ce véhicule, il a toutefois vu que quelqu'un y dormait. Réalisant son erreur, il a aussitôt refermé la portière. C'est alors qu'un inconnu a surgi et violemment roué M. Yserentant de coups.

"Dans une rue mal éclairée, j'ai été agressé et roué de coups par un individu, simplement parce que je suis homosexuel. J'assume pleinement mon homosexualité et il est probable que mon agresseur me connaissait via mes activités politiques. Au vu des propos qu'il a tenus, l'homophobie ne fait aucun doute", conclut l'Olnois.

Selon François Yserentant, l'agresseur a ensuite sauté à bord du véhicule ouvert par erreur et a pris la fuite.

Samedi, l'olnois s'est rendu à la police de Fléron afin de porter plainte.

Le président du PS d'Olne est en incapacité de travail pour une durée supérieure à un mois.