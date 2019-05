Une agence bancaire d'Argenta à Retie (province d'Anvers) a été la cible dans la nuit de mercredi à jeudi d'une attaque à l'explosif, indique jeudi matin Argenta.

Le bâtiment a été endommagé et on ignore encore si les auteurs ont emporté un butin. Les bâtiments adjacents ne seraient pas endommagés. La police et le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) sont intervenus sur place.