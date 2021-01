Une action syndicale pour une revalorisation des soins de santé

"Pénibilité, dossier oublié", "respect pour tous les soignants", "les promesses c’est super, les tenir c’est mieux"; voici quelques-uns des mots que l’on peut lire sur les cartes postales adressées par le personnel soignant du CHU Ambroise Paré et du CHP "Chêne aux haies". Par le biais des syndicats (CGSP, SLFP), les soignants veulent ainsi s’adresser directement aux membres du gouvernement fédéral et ainsi exiger une revalorisation des soins de santé.

Ce matin, la CGSP et le SLFP ont accueilli le personnel des centres hospitaliers d’Ambroise Paré et personnel du CHP du "Chêne aux haies" avec des tracts et des cartes de vœux. Le but de l’action : inviter le personnel soignant à envoyer ses vœux au gouvernement fédéral et par la même occasion demander une revalorisation des soins de santé.

"Depuis le début de la crise, on a vu tous le manquements qui existent dans le secteur de la santé", explique Laurent Dufrasne, dirigeant responsable pour la CGSP du Hainaut Ouest. "Le personnel a été abandonné par le gouvernement. On l'a vu notamment au niveau du matériel qui manquait lors de la première vague. On (les syndicats) avait pris le plis de ne pas réagir et d’être à côté du personnel. Mais aujourd’hui, on a d'un côté, un personnel usé et fatigué et de l'autre, l’indécence du gouvernement".

Laurent Dufrasne fait ici référence à la prime de avec prime de 985 euros brut octroyé par le gouvernement. Une prime qui avait déjà à l'époque fait grincer des dents notamment en raison de la différence parfois importante entre le brut et le net.

"Les problèmes sont structurels dans le secteur de la santé. Il y a des problèmes de manque de personnel structurel, de revalorisation des barèmes et de manière générale de l’ensemble des professions du secteur", poursuit Laurent Dufrasne. Pour le syndicaliste, la mesure votée à la Chambre le 5 novembre dernier visant à déléguer certains actes médicaux vers du personnel non légalement qualifié est une preuve de plus de la non considération du gouvernement à l'égard des professionnels de la santé.

"Le gouvernement doit rendre des comptes au personnel de la santé. C’est par milliards qu’il y a eu des coupes dans le secteur de la santé. Les conséquences sont lourdes pour le personnel mais aussi pour les patients", conclut le syndicaliste.

Lorsqu'on lui demande si d'autres actions pourraient suivre, la réponse est limpide : "S'il n’y a pas de changement de cap de la part du gouvernement, on envisagera d’autres types d’actions".