Une action "bed-in" à Louvain en soutien aux réfugiés

Onze eigen bed-in in Leuven is begonnen! In het midden van de winkelstraat aan de bibliotheek Tweebronnen, roepen we op om vluchtelingen een kans te geven. En gaan voorbijgangers in dialoog met vluchtelingen. Kom gerust een kijkje nemen. #bedinforrefugees #WorldRefugeeDay pic.twitter.com/OXTZF66hG1