UNamur : des solutions innovantes contre le réchauffement climatique grâce aux données "open data"

"Ils se sont basés sur des milliers de données disponibles librement sur le web (Open Data) de grandes villes et d’organismes internationaux", explique le communiqué de l’université. "La data science permet d’exploiter les données qui nous entourent. C’est l’objectif qui était fixé aux étudiants. Les open data sont extrêmement utiles dans de nombreux cas de figure. Dès lors, la data science peut nous aider à résoudre des problèmes importants. Pour les jeunes, cela montre que la solution aux challenges environnementaux peut venir également, au moins en partie, de la technologie elle-même", précise Benoît Frenay , professeur à la Faculté d’informatique et responsable de la finalité en Data science.

Les groupes étaient composés d’étudiants des Master en sciences informatiques, en ingénieur de gestion et en sciences mathématiques. Ces travaux pourraient à terme servir de base à des projets environnementaux. Ils compteront en tout cas dans les évaluations de fin d’année académique des étudiants.

Grande messe ce lundi à l’Université de Namur à la Faculté d’informatique. 36 étudiants répartis en 12 groupes de trois ont planché pendant plusieurs semaines sur l’élaboration de projets visant à utiliser des données "open data". De quoi s’agit-il ? Ce sont des données numériques dont la consultation, l’accès, l’usage et l’utilisation sont laissés libres aux usagers.

Un site Internet pour gérer les parcs à conteneurs namurois

Un des travaux qui a retenu l’attention car local, c’est la gestion des déchets en province de Namur. Trois étudiants ont mis au point des solutions informatiques pour améliorer la gestion des parcs. Il en existe 33 dans le Namurois. Pour eux, certains parcs sont surexploités, d’autres pas du tout. Ils ont créé un site Internet qui permet de comparer les données des différents lieux où la population peut se débarrasser de ses déchets.

La data Science étudiée à l’UNamur

La Faculté d’informatique de l’UNamur dispose d’une expertise en matière de Data Science. "Depuis septembre 2017, elle organise une finalité spécialisée en Data Science proposée dans les masters en sciences mathématiques, en informatique et en ingénieur de gestion. Cette formation interdisciplinaire a pour objectif de former des analystes de données, mais également les concepteurs des solutions de demain. Les étudiants deviendront ainsi experts en big data, data warehousing, machine learning, data mining, visualisation de l’information, graph mining et business intelligence".

Les 12 travaux ont été présentés devant un jury composé de professeurs. Des points seront attribués à chaque groupe d’étudiants. Ils compteront dans leurs évaluations en fin d’année. Il s’agit aussi d’un bel exemple de pédagogie active développé au sein de l’université namuroise.