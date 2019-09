Un wallaby aperçu à Charleroi : l'animal court toujours

L’animal est activement recherché. Un wallaby, sorte de petit kangourou, a été aperçu dans le centre-ville de Charleroi ce jeudi après-midi. Un homme a filmé la scène étonnante. Depuis, la SPA patrouille dans le quartier pour retrouver l’animal. Mais il court toujours…

Selon Franck Goffaux, directeur de la SPA Charleroi, ce n’est pas la première fois qu’un wallaby s’échappe dans la région : " On a eu il y a quelques années un wallaby en liberté, qui avait transité par la SPA, et je pense qu’on l’avait apporté chez Pairi Daiza. Ce n’est pas courant évidemment, mais c’est déjà arrivé car c’est un animal de compagnie. Tout le monde peut en avoir un chez soi, à condition d’avoir un grand terrain et des hauts grillages pour éviter ce genre de situation."

En 2013, la même scène surréaliste avait eu lieu à Binche.