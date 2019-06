Un vélodrome en libre-service dans l'ancienne école de gendarmerie d'Ixelles

16 000 vis et 35 tonnes de bois pour une piste de 100 mètres de long. Il a fallu dix jours pour construire le Velodroom, installé au cœur du projet See U, dans l'ancienne caserne de gendarmerie d'Ixelles.

Après un week-end d'inauguration, la piste ovale est désormais ouverte au public tous les jours de la semaine, de 10h à 20h. Hier, lundi 3 juin, les premiers amateurs se sont lancés dessus. Marteen est étudiant à la VUB. En plein blocus, il profite du vélodrome pour faire une pause.

Après trois tours de piste, il a le souffle court. Sa première expérience lui a beaucoup plu. "Quand on roule, on a la sensation du vent autour de nous, du danger de se planter et de tomber sur la piste, raconte le jeune homme. Ça rend la chose plus intéressante et ça fait monter l'adrénaline !"