Un vélo jeté sur la caténaire à l'origine de perturbations ferroviaires autour de Bruxelles

Le trafic des trains est interrompu sur le ring ferroviaire autour de Bruxelles à cause d'un train défectueux à Jette, annonce jeudi Infrabel. Un vélo qui se trouve sur la caténaire a endommagé le train qui se trouvait à l'arrêt à Jette jeudi matin, indique le porte-parole de la SNCB, Bart Crols. "Le vélo a vraisemblablement été jeté d'un pont", explique le porte-parole d'Infrabel, Thomas Baeken. "C'est du vandalisme. C'est tout à fait inacceptable."

Le train est à l'arrêt depuis 6h50 à hauteur de la gare de Bockstael, selon un porte-parole d'Infrabel, Thomas Baeken. Le collecteur à arc du train est coincé. Le train circulait de Termonde vers Bruxelles Midi. L'incident a momentanément interrompu la circulation sur la ligne 28 (ring ferroviaire de Bruxelles) et 50 (ligne entre Bruxelles et Gand). La ligne 50A, sur laquelle circulent les trains IC entre Bruxelles et Gand, est accessible.