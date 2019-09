Un vélo cargo pour ramasser les trottinettes égarées

Depuis le début de l’été, les trottinettes électriques pullulent dans Liège. Leurs détracteurs les jugent envahissantes ou même dangereuses. Parfois c’est tout le modèle économique de la trottinette partagée qui est mis en cause. Une entreprise active à Liège a choisi de faire autrement.

Ramasser les trottinettes égarées, déplacer celles qui se sont échouées loin des lieux de passages, ou encore retirer de la circulation celles qui sont défaillantes. Voilà le travail des ramasseurs de trottinettes.

Souvent, ils agissent la nuit, en camionnette. Des travailleurs indépendants, mal rémunérés et à la pièce. Une pratique qui entre dans ce que l’on a désormais coutume d’appeler " l’ubérisation " de la société.

Le loueur de trottinette CIRC, actif notamment dans les rues de Liège, a voulu faire différemment. Pour le ramassage de ses trottinettes, il passe par un sous-traitant. Ce sous-traitant, c’est Rayon9, une société liégeoise de coursiers à vélo.

Nos coursiers touchent un salaire, même en cas de coup dur

Ici, pas d’indépendants, mais uniquement des salariés – en général sous contrat court — comme Jean, un étudiant. Il a appris à manier le vélo cargo qui lui sert de véhicule de ramassage. " Il fait la longueur d’une petite voiture ", détaille le jeune coursier. A l’avant, une plateforme métallique sur laquelle il charge souvent jusqu’à six trottinettes. " On dépasse facilement la barre des cent kilos sur le vélo ", précise-t-il fièrement. Pour l’aider, une assistance électrique, indispensable pour gravir les côtes liégeoises et " assumer la tournée qui dure cinq heures ".

Pas d’engins motorisés et pas de travail à la pièce chez Rayon9. C’est d’ailleurs ce qui fait la fierté de Serge Mignonsin, l’un des fondateurs de l’entreprise liégeoise : " nos coursiers touchent un salaire, même en cas de coup dur ou de maladie, ce qui n’est pas le cas des indépendants qui sont payés à la tâche et donc à la trottinette ramassée ".

On est bien conscients du caractère volatil de cette activité

Grâce à ce nouveau contrat, passé avec le loueur de trottinettes CIRC, Rayon9 a pu engager un nouveau salarié, sous contrat à durée déterminée et plusieurs étudiants pendant l’été.

Mais le modèle reste fragile et Serge Mignonsin en est bien conscient. " Le ramassage de trottinette, c’est une activité qui est arrivée très vite dans les villes mais qui peut aussi repartir très vite ", analyse-t-il. " On est donc bien conscients du caractère volatil de cette activité. C’est la réalité du monde économique dans lequel on vit actuellement."

D’ailleurs, le contrat qui lie le loueur de trottinette CIRC à l’entreprise de coursiers à vélo RAYON 9 s’arrête mi-octobre, pour une trêve hivernale. Ce partenariat sera-t-il reconduit au printemps prochain ? Rien n’est décidé.