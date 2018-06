Un véhicule de police percute un camion puis s'embrase à Lillois-Witterzée

Un véhicule de police a été complètement détruit après une collision survenue mercredi matin à Lillois-Witterzée, a-t-on appris auprès des pompiers et du parquet du Brabant wallon.

Un combi circulant sirènes hurlantes et feux bleus allumés a eu un accident, mercredi vers 11h20, au carrefour de la Grand-Route (N27) et du clos Saint-Jean. Le véhicule de police a été projeté contre des voitures en stationnement avant de terminer sa course contre un muret. La camionnette s'est alors embrasée. Elle est complètement détruite. Les deux policiers ont été blessés, l'un souffrant de plaies, le second d'une fracture ouverte. Ce dernier a été hospitalisé.

L'intervention d'un expert judiciaire automobile a été requise sur les lieux par le parquet brabançon.