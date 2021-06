Un tuk-tuk pour visiter la citadelle de Namur

C'est un triporteur à la carrosserie rouge vif et au toit couleur crème. Le tuk-tuk de Namur circule sur les routes de la citadelle depuis le samedi 26 juin. "On peut parcourir une distance plus grande avec un moyen de locomotion, sans marcher", se réjouit une touriste. "En plus, on est en plein air, les cheveux volent au vent".

Ce véhicule venu tout droit de Toscane, en Italie, n'a que trois roues mais ce n'est pas sa seule particularité. "C'est un modèle un peu vintage, des années 50. Il a un design qui rappelle les anciennes cabines du téléphérique", explique le pilote, Richard Dessart. "Et puis ce qui est sympa c'est que ça ne va pas très vite. C'est la dolce vita italienne mais importée à Namur".

A bord du tuk-tuk de Namur, deux itinéraires sont possibles. Une balade de 30 minutes dans le site historique de la Citadelle ou le long de la Meuse jusqu'au Musée de la fraise de Wépion. Les passagers pourront tester l'expérience gratuitement le dimanche 4 juillet, ou tout le reste de l'été pour 15 euros la demi-heure.