Un train percute un camion à Manage: pas de blessé et trafic ferroviaire rétabli

Le train reliant Binche à Turnhout est entré en collision avec un camion ce matin vers 8h45. Le camion se trouvait sur le passage à niveau de la rue Saint-Hubert à Manage. 200 passagers étaient à bord et ils ont du attendre une bonne heure avant d'être évacués et pris en charge par des navettes de bus. La circulation est interrompue sur la ligne entre La Louvière-Centre et Manage. Mais aussi entre La Louvière Centre et Braine-le-Comte.



Le camion s'est immobilisé sur les voies à cause du trafic. Il n'a pas pu évacuer à temps. Le train a effectué un freinage d'urgence et le choc n'a pas été violent.



Le trafic ferroviaire a finalement repris entre La Louvière-Centre et Manage peu avant 11h30.