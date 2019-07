Un train déraille près de Liège-Guillemins : le trafic vient de reprendre - © Tous droits réservés

Gare de Liège-Guillemins : déraillement d'un train en gare - JT 13h - 11/07/2019 Attention, si vous comptiez prendre le train au départ de la gare de Liège Guillemins, la circulation ferroviaire est à l'arrêt depuis 10 heures, ce jeudi matin. Plus aucun train ne peut traverser la gare. En cause : le déraillement d'un train en pleine opération de remorquage. Il n'y a pas eu de blessés mais toutes les voies sont paralysées. Et cela devrait durer une bonne partie de la journée.