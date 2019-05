Un trafic de stupéfiants démantelé à Schaerbeek

La police de la zone Bruxelles-Nord a mis au jour un trafic de stupéfiants à la suite de sept perquisitions le 17 mai dernier, a-t-elle annoncé via communiqué mardi. Trois suspects ont été interpellés. Il s'agit de trois hommes âgés de 38, 39 et 41 ans.

La zone de police Bruxelles-Nord avait appris que les suspects s'étaient associés depuis plusieurs années pour vendre de la drogue, essentiellement du haschisch et de la cocaïne, en rue, à Schaerbeek.

Une observation et divers devoirs d'enquête ont été orchestrés et ont permis de confondre les suspects et de localiser les deux lieux où étaient entreposés les stupéfiants à vendre.

Un juge d'instruction a ensuite délivré sept mandats de perquisition, permettant la découverte de lieux de stockage de la drogue. Des quantités de 300 grammes de haschisch et 500 grammes de marijuana ainsi que 158 pilules d'XTC ont été saisies.

Quantités de stupéfiants et matériel saisis

Les trois présumés dealers ont été interpellés à leur domicile et diverses quantités de stupéfiants y ont également été saisies, à savoir: 530 grammes de haschisch, 130 grammes de marijuana et 5 grammes de cocaïne.

Les policiers y ont également trouvé plusieurs objets relatifs à la vente de stupéfiants comme des balances de précision, du matériel de conditionnement et des GSM ainsi qu'une somme de 1.600 euros en petites coupures.

Les trois suspects ont été mis à disposition du juge d'instruction en charge du dossier.