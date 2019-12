Un trafic de stupéfiants démantelé à Mons

Le 20 novembre dernier, la Zone de Police de Mons-Quévy a mené une série de perquisitions à Mons et dans le Borinage (pas de précisions sur les communes concernées). Ces perquisitions avaient pour but de démanteler un trafic de stupéfiants. 17 personnes ont été interpellées et plusieurs mandats d'arrêts ont été délivrés. Les autorités policières communiquent que des stupéfiants, de l'argent et des armes ont été saisis. Sans précisions sur la nature des drogues ou les quantités.

Pour cette opération, la police locale a été aidée par des maîtres-chiens et des membres des Unités Spéciales locales et fédérales.