Un trafic de drogue international au départ d’une société de fruits et légumes à Saint-Josse : le procès reprend

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a décidé, vendredi, de rouvrir les débats dans un dossier où 14 personnes sont prévenues pour trafic de drogue à l’échelle internationale. Certaines sont également poursuivies pour une prise en otage avec torture et séquestration dans une villa en Espagne, commise en avril 2019.

Le tribunal a constaté, lors de sa délibération, que certaines pièces à conviction relevant du volet espagnol de l’enquête n’étaient pas consultables au greffe. Or, il estime devoir en savoir plus sur ces éléments d’enquête. Il a dès lors décidé de rouvrir les débats, afin de permettre au parquet fédéral de remédier au problème. Une date relais a été fixée au 2 février prochain.

Plusieurs avocats de la défense avaient critiqué la qualité du dossier d’enquête, relevant plusieurs manquements ou erreurs de procédure.

Quatorze prévenus poursuivis

Quatorze prévenus sont poursuivis pour avoir formé une organisation criminelle qui a acheminé des stupéfiants du Maroc vers l’Espagne puis la Belgique, sous couvert, entre autres, d’une entreprise de fruits et légumes fictive, dont le siège était déclaré à Saint-Josse-ten-Noode.

La première saisie de drogue sur le sol belge, dans le cadre de cette enquête, avait eu lieu en 2018. Au total, de la drogue pour un montant estimé à huit millions d’euros avait été saisie. Selon l’enquête, l’organisation était bien rodée, avec l’utilisation de camions et de hangars en Belgique et en Espagne pour transporter et stocker la marchandise, l’usage de "cryptophones", et le recours à des sociétés commerciales fictives comme façade au trafic, à la tête desquelles se trouvaient des hommes de paille.

Plusieurs des prévenus doivent aussi répondre de prise en otage avec torture, commise dans une villa de Marbella, sur la Costa del Sol, en Espagne, la nuit du 1er au 2 avril 2019.