Un taux d'absentéisme record à la STIB en 2018

En 2018, le taux d'absentéisme à la STIB a atteint les 10,32%. Comparé aux récentes années précédentes, il s'agit un niveau record. En 2016, le taux était de 8,4%. Idem en 2015. En 2014, il atteignait 8,7% et 7,8% en 2012.

En 2018, le taux représente "un total de 182.343 jours non prestés (maladie + accident de travail). L’absence moyenne est de 19,3 jours par collaborateur (maladie + accident de travail)", selon des données communiquées par le ministre régional des Transports Pascal Smet (SP.A) en réponse à une question écrite de Benoît Cerexhe (cdH).

Dans la moyenne nationale

Quelles sont les causes de cet absentéisme record? Interrogée par la RTBF, Françoise Ledune, porte-parole de la société des transports en commun bruxellois, précise que "la STIB, avec 10,32%, est dans la moyenne nationale en terme d'absentéisme. L'indice Securex utilise une méthode de calcul différente à celle utilisée en interne à la STIB. Mais si on procède au conversion, la STIB se situe dans la moyenne nationale avec un taux converti en 2018 de 8,4%. Cela ne veut pas dire que le problème n'est pas préoccupant."

Quid des causes profondes et pourquoi cette hausse? Le profil de la STIB, premier employeur à Bruxelles, est spécifique avec une part importante d'ouvriers et un nombre important d'accidents de travail (16.552 jours au total et 1,8 jour par collaborateur en 2018). "Dans 90% des entreprises, l'employé malade de longue durée ne fait plus partie de la société après un an. Ce n'est pas le cas à la STIB. Ce qui influence les statistiques", ajoute Françoise Ledune.

Le burn-out frappe également les structures professionnelles comptant plusieurs milliers de collaborateurs, avec des malades plus jeunes et des travailleurs isolés avec enfant(s), précise la STIB. "Il y a également l'effet boule de neige de l'absentéisme. Remplacer un collaborateur malade n'est pas toujours évident. La charge de travail se reporte donc sur les autres travailleurs qui finissent, eux aussi, par craquer."

Plan d'actions

En tout cas, la STIB compte agir. "Un nouveau plan d'actions a été mis en place en 2018 car nous recherchons les causes profondes de cet absentéisme. C'est un projet prioritaire. Nous avons mis énormément de choses en place par le passé. Mais il apparaît que cela ne permet pas encore de réduire le phénomène", admet Françoise Ledune.

La STIB mise, notamment, sur la prévention avec une meilleure formation des managers en terme de compréhension du phénomène de l'absentéisme au sein de leurs équipes. Des psychologues, conseillers en prévention et sociaux sont également présents pour apporter soutien aux travailleurs. Des initiatives bien-être sont également proposées (réductions dans des clubs de sport, vaccins anti-grippe...). Des programmes de réorientation professionnelle existent par ailleurs pour "les collaborateurs définitivement inaptes à leur fonction" mais aussi un "système d’occupation de postes en interne pour les collaborateurs temporairement inaptes à l’exercice de leur fonction".