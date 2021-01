Un système de santé intégré pour les habitants de Mons-Borinage

Depuis le vendredi 1er janvier 2021, les crèches, les maisons de repos, la résidence-services, l’habitat communautaire pour seniors, le service d’aide à domicile ACASA et Télé-Assistance font officiellement partie de l’intercommunale du Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB).

Marc Barvais, Président de l’intercommunale, estime qu’avec l’intégration de ces services "Nous pourrons désormais accompagner patients et familles pendant l’ensemble de leurs parcours de soins en assurant la coordination de ces derniers pour davantage d’efficacité et de disponibilité ".

Dans son communiqué, le CHU Ambroise Paré souligne que "ce transfert permettra au CPAS de Mons de se focaliser sur ses missions premières que sont l’insertion sociale et socioprofessionnelle, l’accompagnement social, la cohésion sociale sur le territoire, l’accueil de l’enfance en difficulté et le logement d’urgence et de transit ".

Marie Meunier (PS), la Présidente du CPAS de Mons indique que "La reprise de ces services permettra au CPAS de disposer de moyens complémentaires afin d’approfondir et développer de nouvelles filières d’insertion socioprofessionnelle, de rénover et d’étendre la Cité de l’Enfance, les maisons de quartier ou encore le parc de logement de transit et d’urgence".

Pour le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS) "Grâce à l’assise financière du groupe, la prise en charge des patients/bénéficiaires sera encore plus complète et adaptée à chaque cas particulier".

Renforcement des Pôles senior et de la petite enfance

Sur le site de Bouzanton, le communiqué indique qu’il manque toujours de places d’accueil en crèche pour pleinement satisfaire le besoin des parents malgré l’ouverture de nouvelles en août dernier.

"Grâce à la mutualisation de la crèche du CHUPMB et des cinq du CPAS, nous proposerons aux familles des heures d’ouverture élargies et des projets pédagogiques variés" signale Marc Barvais qui précise que "Le but est aussi d’augmenter le nombre de places disponibles dans les années à venir".

Les aides et services à domicile

Le communiqué constate que "les séjours hospitaliers étant de plus en plus courts, il est capital de développer un système de support et de suivi pour la population afin de garantir la meilleure continuité des soins".

Pour Marie Meunier "Le développement de ces services est essentiel mais le cadre budgétaire régional et les limites territoriales imposés au CPAS restreignent son déploiement. Nous ne pouvions donc pas accroître notre offre malgré le résultat financier en amélioration de cette activité".

Le communiqué poursuit en indiquant qu’"Au sein de l’intercommunale, ACASA (repas à domicile, aides ménagères sociales, aides familiales) pourra dispenser ses services à la population de l’ensemble du territoire de Mons et des nombreuses communes boraines qui y sont affiliées (Frameries, Colfontaine, Boussu, Quévy, Quaregnon, Saint-Ghislain) ainsi qu’à Jurbise".

Les chiffres