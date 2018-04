Un square Lumumba aux portes du quartier Matonge: unanimité au conseil communal

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert lundi, à l'unanimité, à la proposition du collège de dénommer l'espace public jouxtant le square du Bastion, aux portes du quartier Matonge, à Ixelles, du nom de Patrice Lumumba, premier Premier ministre du Congo démocratiquement élu au moment de l'indépendance.

Situé à l'angle de la chaussée d'Ixelles et de la rue du Champ de Mars, le futur square sera inauguré le 30 juin prochain, à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du Congo.

Félicité par l'ensemble de l'opposition pour le courage de son initiative, le bourgmestre Philippe Close (PS) a souligné que lors de la proclamation de l'indépendance du Congo le 30 juin, Patrice Lumumba avait rappelé les épreuves subies par son peuple sous le régime colonial exercé par la Belgique.

Philippe Close a ajouté qu'en 2001, une commission parlementaire avait été mise sur pied pour déterminer les circonstances exactes du "meurtre avec préméditation" de Patrice Lumumba et l'implication éventuelle des responsables politiques belges.

Responsabilité morale d'acteurs belges

Cette commission avait été amenée à conclure que certains membres du gouvernement belge et d'autres acteurs belges avaient une responsabilité morale dans les circonstances qui ont conduit à la mort de Lumumba.

"Il est suffisamment regrettable que les faits du passé ne puissent plus être changés. Il est toutefois possible de rapprocher les souvenirs. Les symboles dans ce processus sont de la plus haute importance", a commenté le bourgmestre, fortement applaudi par les représentants d'associations congolaises présents dans le public.

A l'occasion de l'inauguration du futur square Lumumba, plusieurs réunions et événements seront organisés du 28 au 30 juin prochains à l'Hôtel de Ville de Bruxelles.