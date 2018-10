Un Spadois condamné pour des menaces terroristes contre des policiers

Un Spadois âgé de 36 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire pour la moitié après avoir émis des menaces terroristes à l'égard de policiers. Cet homme avait notamment menacé de tuer des policiers du commissariat de Theux.

Le prévenu avait été placé sous mandat d'arrêt en avril 2018 après avoir répété à plusieurs reprises des propos très menaçants à l'égard du gouvernement, de la justice, de la police et plus particulièrement contre des policiers de Theux. L'individu prétendait avoir été tabassé par deux policiers et annonçait régulièrement sa haine à leur égard mais aussi à l'égard du "système" et de la société.

Dans ses déclarations, régulièrement répétées, il affirmait être prêt à partir en Syrie pour se former au terrorisme et revenir ensuite en Belgique pour attaquer le commissariat de Theux. En 2015, il s'était réjoui de l'attentat commis à Paris au Bataclan. Influençable, imprévisible et impulsif, le prévenu affichait des convictions anarchistes, anti-police et anti-justice. Il était décrit par le parquet fédéral comme un individu dangereux.

Le tribunal a pris en considération les antécédents violents du prévenu, ses antécédents judiciaires et son état de récidive légale avant de le condamner à une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire pour la moitié.