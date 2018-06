"Un sourire, un café, un peu de crème... ça fait aussi avancer!", expliquent les bénévoles du Médibus

Cela fait cinq ans maintenant que le Médibus est sur les routes bruxelloises. Le Médibus, c’est ce mobile home transformé en centre médical mobile par Médecins du Monde et autour duquel gravite une équipe d’une trentaine de bénévoles.

Plusieurs fois par semaine, il se pose à proximité d’une gare de Bruxelles et accueille les personnes qui n'ont pas accès au système de soins de santé traditionnel.

Les accueillants et les infirmières qui font tourner le Médibus prodiguent des soins, mais pas seulement... On y vient parfois boire une tasse de café, pour briser la solitude de la rue.

Mardi soir, comme chaque mardi d’ailleurs, le Médibus a pris ses quartiers à quelques pas de la Gare du Midi. Un rendez-vous qu'Hassan ne rate pratiquement jamais, qui commence par un café partagé. Et puis, à l'intérieur du Médibus, une consultation avec l'équipe médicale.

Hassan a des douleurs musculaires qui le font souffrir depuis un certain temps. "A force de travailler, tout le temps, très dur, mon corps et mes muscles me font souffrir." Et on comprend entre les lignes, que cela est dû à des conditions de vie et de travail difficiles.

Hassan n'a pas non plus de logement durable, comme une partie des bénéficiaires du Médibus. "Une partie de notre public n’a pas de documents administratifs en règle, explique Béatrice Lacroix, de Médecins du Monde. Une grande majorité d’entre eux sont également en logement précaire, très précaire, voire sans logement."