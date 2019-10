Un sketch de Yassine Belattar sur les Rifains ne fait pas rire à Molenbeek

"Et donc, j’ai été à Molenbeek. Je suis très connu à Molenbeek. Je suis un peu le Jay-Z de Molenbeek. Ils m’aiment beaucoup là-bas. Là-bas, ils ont une autre population. Ils ont des femmes voilées. […] Eux, c’est des femmes voilées, tu ne vois rien, que les chaussures. Toute la journée, elles se cognent contre des murs. […] Leurs barbus, c’est pas les nôtres. Ils ont des barbes dolby surround, il y a des gens dedans. Et là-bas, ils ont beaucoup de Marocains. […] Mais c’est pas nos Marocains. […] Eux ils ont les Marocains pas funky, du Rif. Vous connaissez le Rif. Le Rif, c’est là-bas qu’ils ont tourné "Conan le Barbare". Ils ont des épées, ils sont en slip… Les Rifains, ça va pas dans la tête. Le Rifain, il est tellement fou qu’ils avaient jeté des cailloux sur Hassan II (NDLR : le précédent roi du Maroc). […] Fallait pas s’embrouiller avec Hassan II ! C’est Mohamed VI qui leur a remis la lumière. Ils vivaient dans le noir."

Propos racistes, stigmasantes et mensongères à l'encontre des rifains et Molenbeek. ???????? ذهبت إلى بلجيكا ، لأنه مع كريم كان لدينا مشروع في بلجيكا ، لإنشاء مشروع فني في molenbeek لأنهم يمتلكون ما يلزم من مدارس قرآنية وبالتالي كنت في molenbeek. .. في molenbeek ، أنا معروف جيدًا ك Jay-z molenbeek ؛ إنهم يحبونني كثيرًا وهناك سكانهم غير سكاننا، وهناك نساء محجبات ، لكن ليس نفس الحجاب الذي لذينا ،هناك نسائنا المحجبات،هن نساء مهيجات chaudasses.اقول لكم الحقيقة ... إنها نساء محجبات ، لا ترى شيئًا عندهن ، ترى فقط أحذيتهن. طوال اليوم ، يصطدمون بالجدران. لا أعرف كيف يرون. و ملتحوهم ، ليس كملتحينا ، لديهم لحى ، dolby surround ... يوجد أشخاص في داخلها. يوجد الكثير والكثير من المغاربة في بروكسل ، لكنهم ليسوا مغاربة. أقول هذه الليلة للسكان ... للبيض هنا: لديكم مغاربة لطيفون [ضحك في القاعة] لديكم مغاربة مبتهجون funky ، إنهم مغاربة ليسوا غير مبتهجون [ضحك في القاعة] أنتم تعرفون اين يقع الريف؟[ضحك في القاعة] ، الريف، هناك قامو بتصوير "كونان البربري" نعم هناك [ضحك في القاعة]. لديهم سيوف ، ويرتدون سراويل تحتية slip. الريفيون ، هم حمقاء! [ضحك في القاعة] لقد كان الريفي مجنونًا لدرجة أنه اقدم علي رجم الحسن الثاني ، ولا حتى محمد السادس. الحسن الثاني ، هذا الأخير قال : حسنا ، لا ماء ساخن ، لمدة 40 سنة ، هل لديكم مشكل؟ [ضحك في القاعة] هذا كل شيء! لا ينبغي التشابك مع الحسن الثاني، فمحمد السادس هو الذي اعاد لهم النور! كانوا يعيشون في الظلام. [ضحك في القاعة] هذا ليس مضحكا، لا ينبغي التشابك مع الحسن الثاني. [ضحك في القاعة] أقسم ، صحيح أنه يوجد فقط الريفيون .. في القاعة. [احتجاج في القاعة] نعم إهدأ ، نفهم ، لقد أتيتم من الجبل ، كفا! كنت امثل ... كنت أقول الريفيون ... لأنه في المغرب ، وفجأة كان هناك واحد من الجمهور، قال لي: نحن لسنا مغاربة! كان يصرخ ! قلت: اهدئ يا أخي! قال لي: نعم نعم ، نعم قال لي: أخبرمحمد السادس بذالك. لا لا لدي أشياء أخرى لأقولها له قبل كل شيء! بالفعل لتغيير المنتخب الوطني ، و أشياء أخرى !!! [ضحك في القاعة]

خطاب عنصري من ياسين بلعطار تجاه الريفيين و سكان بلدية... Propos racistes, stigmasantes et mensongères à l'encontre des rifains et Molenbeek. ???????? ذهبت إلى بلجيكا ، لأنه مع كريم كان لدينا مشروع في بلجيكا ، لإنشاء مشروع فني في molenbeek لأنهم يمتلكون ما يلزم من مدارس قرآنية وبالتالي كنت في molenbeek. .. في molenbeek ، أنا معروف جيدًا ك Jay-z molenbeek ؛ إنهم يحبونني كثيرًا وهناك سكانهم غير سكاننا، وهناك نساء محجبات ، لكن ليس نفس الحجاب الذي لذينا ،هناك نسائنا المحجبات،هن نساء مهيجات chaudasses.اقول لكم الحقيقة ... إنها نساء محجبات ، لا ترى شيئًا عندهن ، ترى فقط أحذيتهن. طوال اليوم ، يصطدمون بالجدران. لا أعرف كيف يرون. و ملتحوهم ، ليس كملتحينا ، لديهم لحى ، dolby surround ... يوجد أشخاص في داخلها. يوجد الكثير والكثير من المغاربة في بروكسل ، لكنهم ليسوا مغاربة. أقول هذه الليلة للسكان ... للبيض هنا: لديكم مغاربة لطيفون [ضحك في القاعة] لديكم مغاربة مبتهجون funky ، إنهم مغاربة ليسوا غير مبتهجون [ضحك في القاعة] أنتم تعرفون اين يقع الريف؟[ضحك في القاعة] ، الريف، هناك قامو بتصوير "كونان البربري" نعم هناك [ضحك في القاعة]. لديهم سيوف ، ويرتدون سراويل تحتية slip. الريفيون ، هم حمقاء! [ضحك في القاعة] لقد كان الريفي مجنونًا لدرجة أنه اقدم علي رجم الحسن الثاني ، ولا حتى محمد السادس. الحسن الثاني ، هذا الأخير قال : حسنا ، لا ماء ساخن ، لمدة 40 سنة ، هل لديكم مشكل؟ [ضحك في القاعة] هذا كل شيء! لا ينبغي التشابك مع الحسن الثاني، فمحمد السادس هو الذي اعاد لهم النور! كانوا يعيشون في الظلام. [ضحك في القاعة] هذا ليس مضحكا، لا ينبغي التشابك مع الحسن الثاني. [ضحك في القاعة] أقسم ، صحيح أنه يوجد فقط الريفيون .. في القاعة. [احتجاج في القاعة] نعم إهدأ ، نفهم ، لقد أتيتم من الجبل ، كفا! كنت امثل ... كنت أقول الريفيون ... لأنه في المغرب ، وفجأة كان هناك واحد من الجمهور، قال لي: نحن لسنا مغاربة! كان يصرخ ! قلت: اهدئ يا أخي! قال لي: نعم نعم ، نعم قال لي: أخبرمحمد السادس بذالك. لا لا لدي أشياء أخرى لأقولها له قبل كل شيء! بالفعل لتغيير المنتخب الوطني ، و أشياء أخرى !!! [ضحك في القاعة]

Saliha Rais, élue sp.a, interpellera le collège lors du conseil communal. Pour elle, Molenbeek, qui avait invité l’humoriste à se produire dans la commune après les attentats du 13 novembre 2015, doit se distancier. Pour rappel, Yassine Belattar caressait le projet de lancer un incubateur artistique à Molenbeek. Projet mis au frigo, comme l’avait révélé la RTBF. "Sous le couvert de l’humour, Monsieur Belattar n’a pas hésité à assimiler les femmes portant un voile et les hommes portent une barbe à Molenbeek, à des extrémistes potentiellement terroristes", s’offusque Saliha Rais. "S’en prenant, avec cette même violence verbale, aux Molenbeekois d’origine rifaine, les qualifiant de barbares vivant dans l’obscurité, inférieurs de par leur nature. L’utilisation de chacun de ces mots n’est pas sans rappeler les propos insultants et haineux proférés par certains médias et courants politiques que je qualifierai de fascistes, au lendemain des attentats commis à Paris."

Référence ciblée, dénigrante et sournoise

Elle ajoute une dimension sociologique : "L’origine rifaine d’une partie des habitants de notre commune n’a pas été mentionnée par hasard ou pour faire “joli”. Monsieur Belattar fait clairement référence à la théorie véhiculée par l’historien Pierre Vermeren et qui affirme qu’une large majorité des auteurs des attentats de Bruxelles et de Paris sont originaires du Rif au Maroc. Comme s’il s’agissait là de l’explication. Référence ciblée, dénigrante et sournoise pour tous Rifains d’ici et d’ailleurs que M. Belattar partage et propage."

La fin des collaborations avec Belattar

Rappelant que Yassine Belattar est aussi conseiller du président français Emmanuel Macron, Saliha Rais précise encore : "Je ne vais pas soumettre au collège la possibilité d’intenter une action en justice contre Monsieur Belattar et lui donner plus d’importance que celle qu’il mérite. […] Ce que j’espère par contre, c’est une rupture de tous projets à venir avec M. Belattar qui ne représente en rien ce dont Molenbeek et ses habitants ont besoin."

Le débat s’est également tenu sur les réseaux sociaux. Jamal Azaoum (PS), échevin des Sports, n’a pas hésité à qualifier l’humoriste "chouchou de l’ancienne majorité" MR-Ecolo-cdH de "vautour". Il faut dire que suite aux attentats, les relations entre les échevins Sarah Turine (Ecolo) et Ahmed El Khannouss (cdH), étaient nombreux – Yassine Belattar s’est produit en 2016 et 2018 à Molenbeek. "C’était une belle collaboration à l’époque et des milliers de personnes sont venues assister à ses spectacles", a réagi l’ancien échevin humaniste sur Facebook appelant à éviter "la récupération puante". "Je suis très critique par rapport à son dernier spectacle et je l’ai contacté pour lui en faire part", ajoute Ahmed El Khannouss.