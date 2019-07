Un site pour trouver des restaurants "kids friendly"

En octobre dernier, un restaurateur flamand créait la polémique en interdisant les enfants dans son établissement. Depuis, d’autres ont fait la même démarche. Il est vrai que tenir ses enfants dans un restaurant n’est pas toujours chose aisée. Les fast-food aménagent des plaines de jeux, mais ce n’est pas toujours possible dans des établissements un peu plus chic.



Dans un restaurant de Gerpinnes, des enfants jouent dans un coin aménagé spécialement pour eux. Pierre-François est le père de ces cinq enfants et témoigne : "Gérer cinq enfants au restaurant, ce n’est pas facile. On ne peut pas aller dans n’importe quel restaurant. Il faut regarder si on ne dérange pas de trop et s’il y a un espace de jeux".



C’est face à ce constat que le site "Kidresto.com" voit le jour. Il est conçu par de jeunes parents désireux de trouver des restaurants adaptés aux besoins des bébés et enfants en bas âge. Sur ce site, il est possible de trouver les restaurants dits "Kids friendly", adaptés pour les enfants. Ainsi, il suffit de taper le nom d’une ville et ses besoins dans la barre de recherche : une table à langer, une chaise enfant, un micro-ondes ou encore un espace de jeux.

Cinq restaurants carolos sont déjà répertoriés. Dans leurs jardins : des balançoires, des toboggans, et même des châteaux gonflables. Les jeunes parents sont invités à consulter la plateforme en ligne et à ajouter eux-mêmes les restaurants qu’ils ont testé et approuvé.