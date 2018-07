Un siècle après la Première guerre mondiale, 4 soldats sont ré-inhumés à La Panne

C'est un événement rare qui prend place à La Panne ce dimanche : 4 soldats décédés durant la Première guerre mondiale ont droit à un second enterrement, deux ans après avoir été dégagés du sol.

Il n'est pas si rare de retrouver des dépouilles de militaires de la guerre 14-18 dans le Westhoek. Mais en seulement quelques semaines en 2016, ce sont pas moins de 4 corps qui ont été retrouvés lors de travaux sur deux parcelles distinctes à Dixmude.

Grâce à leurs boutons de veste, il a été possible de déterminer qu'il s'agissait d'un soldat du 11e régiment de Ligne et de 3 autres du 12e de Ligne. Le War Heritage Institute a décidé de tout mettre en oeuvre pour les identifier, sur base de documents historiques et d'une analyse ADN.

En mai 2018, les résultats de l’analyse réalisée par l’Institut national de Criminalistique et de Criminologie tombent, les 4 soldats sont finalement identifiés. Comme promis par le War Heritage Institute, l'enterrement des 4 hommes peut avoir lieu, un siècle après la fin de la Première guerre mondiale.