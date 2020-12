Voici un projet qui va ravir les amoureux de randonnées. De sa source, à Cerfontaine, jusqu’à l’endroit où elle se jette dans la Sambre, à Marchienne-au-Pont, l’Eau d’Heure traverse 2 Provinces et 6 communes sur un parcours de 37 kilomètres. Cerfontaine, Froidchapelle, Walcourt, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Montigny-le-Tilleul et Charleroi. Une étude vient de commencer pour la réalisation d’un sentier de randonnée qui longera la rivière de sa source jusqu’à sa confluence. Cette étude a été confiée à une équipe composée de spécialistes des aménagements paysagers et de la valorisation touristique. Les 6 communes traversées par l’Eau d’Heure soutiennent évidemment le projet et seront présentes au sein du comité de pilotage, avec le CITW, le Commissariat général du Tourisme, IGRETEC et le Bureau économique de la Province de Namur.

Un tracé presque tout fait Un sentier de randonnée le long de l'Eau d'Heure - © Tous droits réservés Pour les acteurs du dossier, parmi lesquels les six communes traversées par la rivière, la création de ce sentier apparaît comme une évidence. Mais au gré de l’histoire, il y a eu des appropriations de la rivière. Tout au long de son parcours, elle traverse aujourd’hui des jardins privés, des pâturages, des entreprises, des voies de chemins de fer… Et il ne sera pas possible de tracer un itinéraire qui suit scrupuleusement le cours de l’eau. "Mais nous ne sommes pas rabiques, explique Jean-Philippe Lebeau, Président du Contrat de Rivières Sambre et Affluents. Parfois on sera tout au bord de la rivière mais, de temps en temps, il faudra s’en éloigner. De 25, de 50, de 100 mètres. Mais ce n’est parfois pas plus mal de prendre du recul et de la hauteur pour admirer la vallée au fond de laquelle coule l’Eau d’Heure".

Un sentier, pas un ravel Un sentier de randonnée le long de l'Eau d'Heure - © Tous droits réservés Il n’est pas question de béton ni de tarmac. "Nous privilégions le principe du sentier de randonnée piétonne, précise Jean-Philippe Lebeau. En certains endroits, les passages sont réellement étroits. En tant que président du Contrat de Rivières Sambre et Affluents, j’accorde également énormément d’importance aux aspects naturels. Il s’agit de profiter de la rivière mais surtout de veiller à sa protection. Ce sont les bureaux d’études désignés qui devront évaluer s’il est possible, sur le tracé, d’envisager la présence de VTT. Mais de cyclotouristes, en tout cas, il n’en est pas question".

Une opportunité Un sentier de randonnée le long de l'Eau d'Heure - © Tous droits réservés Aux spécialistes en aménagements paysagers en charge de l’étude de réalisation sont associés des spécialistes du tourisme. "Il y a une opportunité économique pour les régions rurales traversées, précise encore Jean-Philippe Lebeau. Les gîtes ruraux, les endroits où il est possible de se restaurer… Ces aspects sont aussi pris en compte et font intégralement partie du projet". Les repérages de terrain ont déjà commencé : "Le tronçon entre Charleroi et Ham-sur-Heure a déjà été parcouru. Et franchement, c’est extrêmement prometteur". Le rapport de faisabilité est attendu au mois de juin 2021. Un tracé sera proposé et le budget nécessaire à la réalisation de ce séduisant projet sera alors évalué.