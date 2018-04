Un second crématorium en Région Bruxelloise en 2020

Voilà plusieurs années déjà qu'il aurait du être construit si le projet ne s'était pas heurté à de multiples obstacles (essentiellement administratifs) et reports. Cette fois, le projet de construire un deuxième crématorium en région Bruxelloise est bel et bien sur les rails. Les plans de ce bâtiment blanc et sobre viennent d'être soumis aux habitants d'Evere, à travers l'enquête publique. Car c'est bien dans cette commune, au fin fond du cimetière, sur une pelouse peu utilisée, qu'il sera bâti dès le début de l'an prochain.

La sobriété, la lumière et la verdure L'idée était d'avoir un bâtiment intégré au paysage, explique Xavier Godart, directeur des crématoriums d'Uccle et Evere - © Société Coopérative Intercommunale de Crémation (SCIC) Les architectes Eduardo Souto de Moura (Portugal, Prix Pritzker 2011) et Jean-Christophe Mathen (Brabant Wallon), sélectionnés au terme d'une longue procédure soutenue par le Bouwmeester (Maître architecte de la région bruxelloise) ont imaginé un établissement de plain pied (avec les salles techniques en sous-sol), accueillant beaucoup de lumière et de verdure. "L'idée était d'avoir un bâtiment intégré au paysage, explique Xavier Godart, le directeur des crématoriums d'Uccle et Evere. On voulait aussi un continuum des flux de personnes, pour ne jamais devoir faire marche arrière. Vous entrez dans un salon d'attente, puis une salle de cérémonie, vous sortez par un salon de condoléance. Et soit vous quittez l'établissement, soit vous vous dirigez vers la zone de restauration (fort demandée en Belgique)".

Des cérémonies sans crémation Les salles de cérémonies pourront accueillir jusqu'à 700 personnes - © Société Coopérative Intercommunale de Crémation (SCIC) L'établissement aura donc ses propres salles de restaurations. Ainsi que 5 salles de cérémonies. "Une des salles pourrait très bien accueillir la famille pour un recueillement avant un enterrement -et non une incinération, explique Pierre Muylle, qui fait actuellement fonction de Bourgmestre à Evere. C'était un besoin qu'on ressentait dans le quartier. Jusqu'ici les Schaerbeekois et les Everois devaient aller jusqu'à Uccle ou à Zemst." Xavier Godart confirme: " la région manque clairement de centres funéraires ou de lieux pour organiser des cérémonies hors cultes, même si elles ne sont pas suivies de crémation. C'est important que les bruxellois aient des structures adéquates".

Ouverture en 2020 Le nouveau Crématorium verra le jour au fond du cimetière d'Evere - © Tous droits réservés Ce jeudi, le projet doit passer en commission de concertation. Avec un lancement des travaux espéré au début de l'année prochaine. Il faudra encore patienter jusqu'en 2020 pour connaître l'ouverture de ce second crématorium bruxellois, devenu bien nécessaire avec la congestion du trafic dans la ville et le recours plus fréquent des bruxellois à l'incinération.