Un séchoir pour le foin : ça existe, et en voici les avantages

Dans un gigantesque hangar, le foin de Pascal et Hélène Laudelout, agriculteurs, s’élève jusqu’à 7 mètres de haut. Sur leur exploitation, ils s’occupent de soixante vaches laitières. Et pour ce couple, il est primordial d’alimenter leur cheptel avec du foin d’excellente qualité. Car qui dit bon foin, dit bon lait. Or, avec la technique traditionnelle, "le risque de butyrique, c’est-à-dire ce qui se trouve dans le lait et qui pose problème en fromagerie, était plus important", explique Hélène.

Ce grand ventilateur envoie de l'air sous le tas de foin - © Tous droits réservés

Ces galeries permettent l'aération du foin - © Tous droits réservés

Comment ça marche ?

"Le principe, c’est de stocker le foin en vrac sous une grange", explique Hélène, en nous montrant l’installation. Pascal grimpe dans sa grue qui surplombe la réserve de foin, en nous précisant le processus : "On sèche l’herbe au sol pendant 48 heures, puis on la sèche à l’intérieur du bâtiment. On récupère la chaleur naturelle en dessous du toit. Et on utilise cette chaleur avec un ventilateur qu’on souffle en dessous du tas d’herbe. Et comme en Belgique on n’a pas toujours du beau soleil, on a un système de déshumidification : par temps humide, on ne collecte plus l’air à l’extérieur mais on recycle l’air intérieur. On tourne en circuit fermé."

"En plus, il y a tout un système de trappes", ajoute Hélène. "Cela permet, de manière automatisée, de diriger l’air dans chacun des compartiments de foin. On peut superposer les couches de foin sans problème, on ne doit pas le retirer à chaque fois qu’on veut sécher à nouveau de l’herbe. C’est pratique et ça nous permet de travailler au fur et à mesure", conclut-elle.

Un système pratique, donc, mais aussi agréable… pour les narines. "Il y a quelque chose qui vous marque quand vous entrez dans une exploitation où il y a un séchoir de foin, c’est l’odeur. Ça sent tellement bon, qu’on se dit que si on était une vache, on aurait aussi envie d’en manger", dit Pascal en riant. "C’est une odeur que l’on ne retrouve pas dans le foin séché de manière traditionnelle, et ça prouve qu’il est de très bonne qualité".