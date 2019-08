Un réseau de vélos électriques partagés va voir le jour dans la province anversoise

Une trentaine de communes de la province anversoise envisagent de mettre sur pied un réseau de vélos électriques partagés. Elles souhaitent inciter les automobilistes à abandonner leur voiture au profit du vélo électrique.

Les 33 communes impliquées dans le projet unissent leur force dans le cadre d’une "Région de transport Anvers" (Vervoerregio Antwerpen). En théorie, il sera possible de louer ou de déposer 1100 vélos électriques partagés dans 76 points stratégiques de cette région.

"Ces points se trouvent à proximité de gares ou d’emplacements Parc & Ride, mais aussi du centre de villages. On pourra alors utiliser les vélos électriques pour se rendre au travail, à l’école ou un magasin, mais aussi dans le cadre d’activités de temps libre", explique à la VRT Koen Kennis (N-VA), échevin anversois à la Mobilité et président de la Région de transport Anvers.

L’association représentant les cyclistes, Fietsersbond, accueille le projet les bras ouverts, mais avertit que les infrastructures actuelles ne suffisent pas : "Le nombre de cyclistes augmente chaque année. Nous demandons au prochain gouvernement flamand d’investir davantage dans des pistes cyclables plus larges et dans des carrefours adaptés, s’il veut attirer plus de cyclistes."