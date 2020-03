"Un réseau de chauffage en circuit fermé" pour le prochain éco-quartier de Coronmeuse

La phase 1 du chantier de "Rives Ardentes", le projet d'éco-quartier de Coronmeuse à Liège, doit débuter début 2021, a annoncé mercredi Laurent Malard, porte-parole du consortium Neo Legia, en marge du Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM) organisé dans la Cité ardente. Ce projet, dont l'investissement global est estimé à 330 millions d'euros, prévoit la réalisation d'un total de 1.325 logements répartis sur 140.000 mètres carrés. Soixante mille mètres carrés seront dédiés à une série d'autres fonctions, comme des commerces.

Les demandes de permis portant sur les voiries et les infrastructures de la totalité du projet mais également sur sa phase 1 comprenant 200 logements (159 appartements et 41 maisons), des ateliers et des commerces, ont été déposés en décembre dernier. L'enquête publique, qui vient de s'achever, a suscité moins de 25 réclamations ne nécessitant dès lors pas de réunion de concertation.

Neo Legia espère obtenir les premiers permis dans le courant du second semestre 2020 afin de lancer dans la foulée les travaux d'assainissement, de démolition mais également d'infrastructure et d'équipements publics. Cette seule phase nécessite quelque 50 millions d'euros d'investissement, dont 60% seront supportés par les fonds européens Feder.

Cette première phase prévoit la réalisation de 159 appartements dont 76 comprendront deux chambres et 39 autres, trois chambres. Quarante-et-une maisons 3 ou 4 chambres seront également construites sachant que la mixité familiale et sociale sera proposée, le projet intégrant des notions d'habitats groupés, logements kangourou ou encore atelier-loft.

La mixité de fonction est également privilégiée puisque 13 ateliers et 11 surfaces commerciales sont prévues dans cette première phase. Sur les 6.000 mètres carrés réservés aux commerces, une part importante sera dédiée à la production locale vendue sur site.

Ce projet, qui se développe sur un total de 25 hectares, présente la particularité de proposer une mobilité douce et adaptée sur l'ensemble du site puisque celui-ci ne sera pas accessible aux véhicules. Un parking sous-terrain de 30.000 mètres carrés est prévu, avec une part importante de places de stationnement pour des véhicules électriques ou partagés. Des emplacements vélo seront également aménagés au pied des immeubles. Cette mobilité douce s'intègre à l'offre de transports en commun et plus précisément du tram, dont la desserte d'arrêt est prévue à proximité de l'éco-quartier.

Un réseau de chaleur

Le projet est également orienté vers les technologies prônant le développement durable. "Les rives ardentes" seront ainsi alimentées en chauffage grâce à un réseau de chaleur provenant de l'usine Uvelia toute proche. Le système fonctionnera en circuit fermé.

Ce projet doit se développer sur 20 ans et créer 900 emplois.