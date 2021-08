Un réfugié afghan de Schaerbeek demande le rapatriement de sa femme et de sa famille, coincées à Kaboul par les Talibans

Abdul Samadi a aujourd'hui 25 ans. Il en avait 17 quand il est arrivé en Belgique, en 2013, en provenance d'Afghanistan. A la mort de son père, les Talibans ont voulu le recruter de force mais l'adolescent a refusé et a pris le chemin de l'exil. Il a obtenu le statut de réfugié politique et s'est établi à Schaerbeek, dans le quartier Helmet, avec Muqadas, son épouse. Il y exploite une petite épicerie.

Faute d'un homme dans leur entourage, les trois femmes ne peuvent sortir sans risquer de se faire battre par les Talibans, voire pire. "Si les Talibans apprennent que son fils est en Belgique, c'est encore plus dangereux pour ma mère et pour ma petite soeur", s'inquiète Abdul Samadi.

Il y a quelques jours, Abdul Samadi apprend que sa mère restée à Kaboul est malade. En tant que réfugié, il est trop risqué pour lui de se rendre en Afghanistan. Il envoie donc sa femme, qui atterrit dans la capitale afghane le 12 août. Soit peu avant l'arrivée des Talibans. Depuis, Muqadas, sa belle-mère et sa belle-soeur sont coincées dans un appartement de Kaboul. Le jeune frère d'Abdul, âgé de 16 ans, est porté disparu.

Bien intégré dans son quartier, Abdul Samadi bénéficie du soutien de voisins. Ils sont plusieurs à avoir lancé une pétition demandant aux autorités belges de rapatrier non seulement l'épouse mais aussi la mère et la soeur de leur épicier afghan. Abdul Samadi s'engage à subvenir aux besoins des membres de sa famille. Encore faut-il qu'ils parviennent à quitter Kaboul.

"Nous sommes extrêmement choqués de la situation à laquelle il est confronté", explique l'un des initiateurs de la pétition, Jean-Baptiste Dayez. "Pour nous, Monsieur Samadi n'a peut-être pas la nationalité belge mais il vit ici depuis tellement longtemps, il est totalement intégré. Il est inimaginable que son épouse, qui il y a quelques jours était encore ici parmi nous ne puisse pas rentrer. C'est complètement sidérant et il est évident que la situation de sa mère et de sa soeur est également très préoccupante et nécessiterait clairement un geste de la Belgique."

Malheureusement pour Abdul Samadi et sa famille, le gouvernement belge a décidé ce jeudi de mettre un terme à ses opérations de rapatriement depuis Kaboul, la situation sur place étant devenue trop dangereuse pour nos militaires.