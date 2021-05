Un récépissé remis au citoyen lors de chaque contrôle de police : le débat est engagé à Molenbeek

Un récépissé sera-t-il bientôt remis à chaque citoyen contrôlé par la police sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean et plus largement sur l’ensemble de la zone de Bruxelles Ouest ? En tout cas, la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) ne se déclare pas opposée à l’idée. "D’un point de vue théorique, cela a l’air tout à fait intéressant", a-t-elle déclaré cette semaine lors du conseil communal suite à une motion déposée par l’élu DéFi Rachid Ben Salah (à voir ici à partir de 7 heures et 8 minutes)

Le profilage ethnique existe

Pour ce dernier, qui avait déjà émis l’idée en 2017, le récépissé est un outil qui permet de "généraliser l’enregistrement des contrôles d’identité et des interpellations sur le terrain". But de cet enregistrement : lutter contre les contrôles au faciès, le profilage ethnique. "Le profilage ethnique existe et est une forme de discrimination, interdite par la loi. Et lorsque cela arrive, les conséquences sont négatives, d’abord pour les personnes visées, mais également pour le bon fonctionnement de la police."

Le récépissé existe et "celui-ci a porté ses fruits", ajoute le conseiller communal amarante. En Espagne, la police de Fuenlabrada (sud de Madrid) "enregistre des données telles que l’identité du policier et de la personne contrôlée, le motif du contrôle et le résultat". Conséquence : "le nombre de contrôles a diminué de moitié, tandis que les probabilités de résultat ont triplé", avance l’élu. En clair : des contrôles plus ciblés, moins arbitraires et des enquêtes policières plus efficaces.