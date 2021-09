Un recensement du nombre de personnes sans domicile fixe à Charleroi en octobre

C’est une première à Charleroi. La nuit du 28 au 29 octobre, soit juste avant la période hivernale, un recensement du nombre de personnes sans domicile fixe sera organisé. Un projet financé par la Fondation Roi Baudouin et en collaboration avec la KULeuven et l’UCLouvain.

Le but du recensement n’est pas uniquement de connaître le nombre précis de personnes sans domicile fixe, estimées à 300 actuellement sur le territoire de Charleroi. " Au-delà de l’objectivation de la situation du sans-abrisme, l’idée est aussi de mettre autour de la table des partenaires qui ne sont pas forcément du réseau de la grande précarité. On parle d’hôpitaux, de maisons d’accueil, des services sociaux ", détaille la coordinatrice. " Je pense qu’il est important de se dire que le sans-abrisme, c’est une figure extrême de désaffiliation. Mais que ce processus de désaffiliation commence bien en amont. Et donc ça permet de faire des recommandations pour des politiques de lutte contre le sans-abrisme en allant cibler les facteurs qui sont à l’origine du sans-abrisme et qui peuvent être maîtrisés ", complète Geneviève Lacroix.