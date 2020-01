Un raz-de-marée d'amour inonde Charleroi

Une semaine s’est écoulée depuis le moment où le temps s’est arrêté. Ce moment où un fou a ouvert le feu sur Jean-Yves, plongeant le Pays Noir dans l’incrédulité, l’incompréhension, la colère.

Pour le soutenir dans un combat que l’on sait difficile, la déferlante commence. Un torrent de solidarité à l’intention de sa famille, de ses proches. A son intention à lui, évidemment, qui se bat pour ne pas être vaincu par la bêtise humaine qui l’insupporte au plus haut point. L’image de Jean-Yves inonde les réseaux sociaux mais surtout ses réseaux. Les vrais, les humains, les physiques. La musique retentit partout. " La musique à fond " est le mot d’ordre absolu. Les carolos se rassemblent, incrédules et nourris par l’espoir qu’il va apparaître, rester avec tous ceux qu’il a aimés et le lui témoignent en retour.

Jusqu’à ce message tant redouté de sa sœur, Agnès. : " Jean-Yves a finalement décidé qu’il était temps de passer au projet suivant. Il a fait ses bagages et ses adieux, sereinement, mais déterminé. On ne retient pas Jean-Yves quand il choisit, vous le savez ".

Une annonce ultime, fracassante, qui avive plus encore les messages d’amour, les témoignages de liens étroits, les anecdotes touchantes, hilarantes, les souvenirs bien vivants que chacun garde de sa relation avec Jean-Yves. Oh qu’il doit être heureux en contemplant son chef-d’œuvre. Les liens qu’il a tissés tous azimuts se serrent et sont indénouables. Son œuvre majuscule, à lui, avec son mot si juste à l’attention de chacun. L’artisan d’un monde large, hétéroclite, divers, qui aujourd’hui est rassemblé dans le même hommage.