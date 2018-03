Un rapt parental toujours en cours à Mouscron

Afin de se soustraire à une décision de justice, une maman de Mouscron a enlevé mercredi soir deux de ses enfants, mineurs d'âge. Une cellule de coordination a été mise en place à Tournai.

Vendredi à 16h00, le parquet de Tournai n'avait toujours aucune nouvelle concernant cette mère de famille qui a quitté mercredi soir son domicile à Mouscron. De nationalité française, elle a pris la fuite à bord de sa voiture, un véhicule immatriculé en Belgique.

Elle était accompagnée de ses deux enfants, mineurs d'âge. Il s'agit d'une fillette âgée de 7 ans et d'un garçon qui fêtait ce vendredi ses 12 ans.

"Cette dame, qui est séparée, faisait l'objet d'une procédure devant le tribunal de la jeunesse. La situation familiale était connue et cette dame était suivie. Elle ne pouvait plus garder ses enfants. Afin d'éviter cette décision de justice, elle a pris la fuite avec ses deux enfants. A l'heure actuelle, elle est toujours dans la nature. On pense qu'elle ne portera pas atteinte à ses enfants", a expliqué en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du Roi de Tournai-Mons.

Une cellule de coordination mettant en présence le parquet, la police, Child Focus et la cellule disparition a été mise en place à Tournai.