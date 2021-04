Un puits découvert sur le site du premier hôpital liégeois

Il mesure un mètre de diamètre et est profond de 8 mètres. Des ouvriers viennent de faire une belle découverte, au sanctuaire Sainte-Julienne de Cornillon, à Liège : un puits enseveli depuis des décennies au moins.

On s'est dit qu'on allait le remblayer

Le site est en ce moment en restauration pour y créer un " béguinage moderne ". Plusieurs familles y vivront et partageront leur foi chrétienne.

C’est donc en creusant des tranchées pour y installer câbles et canalisation que le puits a été révélé. Cette découverte, Salvator, ouvrier sur le chantier, ne s’y attendait pas.

" Le jour de l’excavation, on a trouvé une dalle de béton, puis un trou. On s’est demandé si c’était un vieux puits ou un égout et on s’est dit qu’on allait le remblayer ", raconte-t-il.

On s’est rendu compte que l'eau revenait naturellement. Donc c’est que le puits est toujours bien vivant

Remblayer ce puits, hors de question, pour Jacques Galloy, administrateur de l’ASBL qui gère le site. " Symboliquement, c’est très fort pour nous, une source d'eau c'est une source de vie", estime l’administrateur, visiblement encore ému par cette découverte. " Nous sommes sur le site du premier hôpital de Liège, une léproserie du Moyen-Age. Les lépreux sont venus ici, simplement parce qu’il y avait de l’eau. Est-ce que c’est ce puits-là, ou une autre source ? On ne peut pas encore le dire."

Au fond de ce puits, aux parois de briques rouges, il y a encore de l’eau. " On a essayé de pomper l’eau et on s’est rendu compte qu’elle revenait naturellement. Donc c’est que le puits est toujours bien vivant", se réjouit Jacques Galloy.

La découverte remonte à seulement quelques jours. Le puits n’a donc pas encore livré tous ses secrets. " On a rendez-vous avec des archéologues et des spéléologues pour comprendre d’où vient l’eau et dater le puits ", annonce Jacques Galloy.

Des analyses doivent aussi déterminer si l’eau est potable ou non. En tout cas, ce puits occupera une place centrale dans le futur béguinage, entièrement rénové.