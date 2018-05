"Un propos inadapté et inexcusable": Eric Massin présente ses excuses à Caroline Taquin

Les discours politiques du 1er mai ont été entachés par un dérapage à Charleroi. Les troupes socialistes sont rassemblées dans l’auditorium de l’université du travail, Éric Massin prend la parole, harangue la foule et s’emporte en parlant de l’élection communale qui approche. Le socialiste dit "La tâche ne sera pas facile face à la plus rosse — je suis trop gentil — la plus salope — là je suis trop méchant — je dirais la plus hargneuse. "

Même les militants socialistes se regardent étonnés. Caroline Taquin demande des excuses: "Il faut bien penser que j’ai deux enfants, j’ai une fille qui est sur Facebook. Heureusement, j’ai eu le temps de lui expliquer, mais elle avait déjà lu les commentaires et les propos qu’il a tenus sont vraiment une insulte, et une insulte pour le combat que tous les partis, y compris son parti, mènent justement pour défendre l’égalité entre les hommes et les femmes".