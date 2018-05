Un projet de quarante appartements à l'intérieur de l'église Saint-Hubert de Watermael-Boitsfort

C'est une première en Belgique. A Watermael-Boitsfort, un promoteur immobilier souhaite transformer l'église Saint-Hubert pour y construire 41 appartements de luxe. Il a déjà acquis le bâtiment et déposé son projet à la commune. L'enquête publique vient maintenant de commencer. L'idée de transformer un édifice religieux en logements n'est pas complètement neuve mais jusqu'à présent, il s'agissait souvent de chapelle ou de bâtiments de petite taille. Or dans ce cas précis, il s'agit d'une église de taille imposante ( la flèche culmine à septante et un mètres).

L'église Saint-Hubert, était fermée depuis 2010

Le projet soumis à l'enquête publique peut être consulté à la maison communale jusqu'au 11 juin 2018 - © Tous droits réservés

Construite entre 1913 et 1931, l'église avait souffert au cours de la dernière décennie, de dégradations importantes. En 2010, des chutes de pierre avaient d'ailleurs imposé sa fermeture au public et l'ampleur des travaux à réaliser empêchaient d'imaginer une future réouverture. La commune de Watermael-Boitsfort, alors propriétaire du bâtiment, estimait les frais de restauration à près de 5 millions d'euros. Une somme que l'actuelle majorité ne souhaitait pas investir. Pour l'échevin du logement, Benoit Thielemans, elle représentait l'équivalent de trois fois le budget d'investissement annuel de la commune. La décision de vendre l'église était dès lors inévitable. La société Inside-Development a ainsi pu acquérir le bien pour la somme d'un million 150 mille euros auquel il faut ajouter les frais de rénovation et de construction des 41 appartements. Une perspective qui n'effraie pas le CEO d' Inside-Development, Carlos de Meester.

Le coût de transformation serait le même à Anderlecht qu'à Boitsfort mais le prix de vente au mètre carré, n'est pas le même

"Nous avons choisi cette église car elle possède certaines qualités indispensables, grande, lumineuse et surtout située dans un quartier attractif, où nous pensons pouvoir trouver des acquéreurs intéressés par ce genre de biens atypiques".

La commune de Watermael-Boitsfort, l'ancienne propriétaire de l'église Saint-Hubert se félicite du projet. D'autant que les autres propositions reçues paraissaient beaucoup plus farfelues. Benoit Thielemans se souvient notamment d'un projet d’hôtel, ou encore d'une tour en verre et en acier, en lieu et place de l'actuelle église.

De son côté, l'archidiocèse de Malines-Bruxelles ne s'est pas opposé à la reconversion de l'église en appartements. D'autant qu'à côté des logements, un lieu de culte, plus petit et plus confortable doit être maintenu, ainsi que des espaces collectifs au rez-de-chaussée.

Les riverains, quant à eux, ont jusqu'au 11 juin pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs remarques éventuelles. Une commission de concertation se tiendra ensuite le 29 juin.