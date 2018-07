Un projet de nouvelle classification des terrils wallons à l'étude

Un nouveau code des sous-sols est justement en préparation au niveau de la Région Wallonne et celui-ci prévoit bien une nouvelle claissification des terrils, avec de nouvelles catégories qui prennent en compte leur intérêt patrimonial, social ou touristiques. "Cela changerait tout" insiste Martine Piret, la cheffe de projet pour les terrils et RAVeL à la Ville de Charleroi. "Car pour le moment la seule classification qui existe c'est la classification économique, celle qui date des années 80 et qui détermine juste si les terrils sont exploitables ou pas. Mais si on va vers une nouvelle classification maintenant c'est par rapport à tout ce qu'ils représentent comme patrimoine naturel, comme richesse, comme poumon vert au sein d'une ville comme Charleroi par exemple" explique-t-elle.

Attrait touristique et utilité environnementale

Concrètement, un cadastre doit être établi en considérant chaque terril en fonction de ses intérêts particuliers ou dans l'ensemble qu'il forme avec d'autres terrils de sa région. Et pour Bernard Blareau, agent forestier à la DNF (Département Nature et Forêts), l'intérêt environnemental de ces terrains n'est pas à négliger non plus : "l'intérêt d'avoir beaucoup de terrils qui sont autant de zones vertes c'est d'avoir un maillage écologique qui permette à la faune de rester en milieu urbain en passant d'un site à l'autre. Ce sont donc des zones à préserver". "Et ces zones sont d'ailleurs très appréciées des touristes pour les mêmes raisons, les randonneurs apprécient beaucoup de pouvoir profiter de ces grands espaces verts au sein même du milieu urbain" précise-t-il.

Une nouvelle classification devrait à terme permettre une gestion différente de ces espaces et donc à la fois un meilleur acceuil des touristes et une meilleure proctection environnementale. Ce type de classement est d'ailleurs déjà utilisé dans le Nord de la France et était déjà une osurce d'inspiration pour la mise en valeur des terrils dans le Hainaut notamment. Si le projet aboutit, ce serait en tout cas une reconnaissance officielle de la seconde vie que plusieurs terrils ont déjà trouvé dans leur région.