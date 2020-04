Un projet de nouveau bâtiment pour l'Ecole du Futur à Mons

Ce n’est pas tous les jours qu’on annonce la construction d’une école. Mais c’est bien de cela qu’il s’agit : la Province de Hainaut envisage de construire à Mons un nouveau bâtiment qui accueillera un pôle éducatif comprenant une crèche, une école fondamentale et une école secondaire. L’emplacement choisi est un vaste terrain situé derrière la gare de Mons, à proximité des bâtiments du Service Public Fédéral. L’idée est avant tout d’y installer l’Ecole du Futur. Cet établissement provincial d’enseignement secondaire général est à l’étroit dans ses murs actuels. Implantée rue des Etampes, en plein centre-ville, l’école ne dispose ni de parking, ni d’infrastructure sportive, ni d’espace suffisant pour accueillir davantage d’élèves. Le bâtiment est vétuste, constitué de plusieurs immeubles peu pratiques. Or, le projet pédagogique basé sur l’autonomie, le croisement des savoirs, les arts parlés et les technologies numériques séduit de plus en plus de jeunes. Avec près de 500 élèves, l’école est au maximum de ses capacités d’accueil.

De la petite enfance à la rhéto

D’où l’idée d’un nouveau bâtiment. Les autorités provinciales le veulent moderne et répondant aux défis environnementaux et technologiques. Bref, ce que l’on peut attendre d’une école se targuant d’être "du futur". Le Député provincial Pascal Lafosse a dévoilé les grandes lignes du projet ce lundi 20 avril. En plus de l’Ecole du Futur (avec une capacité d’accueil d’environ 800 élèves), le nouveau pôle pédagogique comprendra une école fondamentale afin d’assurer une continuité de formation, en réponse au pacte d’excellence et au projet de mise en place d’un tronc commun. Une crèche devrait compléter l’offre, la Province envisage pour cela un partenariat public/privé. Selon le député provincial, le projet a déjà obtenu l’adhésion des ministres concernés en Fédération Wallonie-Bruxelles et du bourgmestre de Mons. Des pourparlers sont en cours pour la mise à disposition du terrain par son propriétaire, la SWL (Société wallonne du logement). On voit bien l’intérêt d’implanter une école derrière la gare de Mons. Pour des raisons évidentes d’accès aux transports en commun et aux axes autoroutiers. Mais aussi pour désengorger le centre-ville et répondre à la demande des familles qui s’implantent et/ou qui travaillent dans ce nouveau quartier en plein développement.

Le budget est estimé à 15 millions d’euros (hors crèche), la province espère une réalisation pour les années 2024-2025.