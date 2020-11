Un projet d’agrandissement de l’ambassade de Chine à Woluwé-Saint-Pierre inquiète les riverains

L’ambassade de Chine, située avenue de Tervueren, a racheté une maison unifamiliale juste derrière ses bâtiments. Elle veut raser la maison en question et y construire un immeuble pour loger son personnel : 21 appartements au total pour 70 résidents.

Voici la maison qui est sur le point d'être rasée si le projet est accepté - © Jérôme Durant

L’ampleur du projet, dans ce quartier vert et huppé, inquiète les riverains. "Cet immeuble va être profond de 66 mètres, c’est la quasi-totalité de la profondeur de la parcelle. Il sera également d’une hauteur de plus de 15 mètres. C’est-à-dire : deux fois plus haut que la moyenne de toutes les maisons environnantes", déplore Violaine Haesen qui habite juste en face du terrain.