Un professeur de Virton acquitté après avoir entretenu une relation avec une élève

Un professeur du collège Notre-Dame-du-Bonlieu de Virton, poursuivi après avoir entretenu des relations sexuelles avec une élève, a été acquitté mardi par la cour d'appel de Liège des faits qui lui étaient reprochés. Un second enseignant, poursuivi pour avoir entretenu des relations sexuelles avec la même jeune fille, a lui aussi été acquitté.

Le rapprochement entre une jeune élève âgée de 15 ans et un professeur du CNDB de Virton avait débuté en novembre 2014. L'enseignant avait été sollicité par l'adolescente qui souhaitait recevoir des cours de remédiation. La relation avait dévié et était devenue plus personnelle et intime. Le professeur et sa jeune élève avaient entretenu des relations sexuelles consenties.

Selon l'enquête, la jeune fille n'était pas encore âgée de 16 ans et n'était pas en mesure de donner son consentement légal lors des premiers ébats. Le prévenu avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Arlon à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour un attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de 16 ans.

Devant la cour d'appel, l'homme avait reconnu les relations mais il avait contesté la date des faits et soutenu que la jeune fille était âgée de 16 ans, soit en âge de donner son consentement. La cour a estimé qu'il existait un doute, notamment sur les déclarations variables de l'élève au sujet des dates, et a acquitté le prévenu.

La cour a également confirmé l'acquittement d'un second professeur qui avait entretenu des relations sexuelles avec la même jeune fille alors qu'elle était âgée de 16 ans.