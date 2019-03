Un premier geste des députés bruxellois en faveur de la restitution des crânes de Congolais

Les députés bruxellois francophones ont voté ce vendredi midi à une large majorité, la résolution concernant la restitution des restes humains et des biens culturels, issus de la période coloniale. Par ce texte, ils demandent au gouvernement fédéral de se pencher sur cette période obscure de notre histoire en permettant de définir la notion de "mal acquis", d'en faire l'inventaire et de définir les conditions de leur restitution. Un geste surtout symbolique pour le moment puisqu'il impose à présent que le fédéral accepte de s'en saisir, ce qui est loin d'être acquis.

Des restes humains conservés dans des musées et des universités

En mai 2018, un article du journaliste Michel Bouffioux, publié dans Paris-Match, révélait au grand jour l'existence de plusieurs centaines de crânes de congolais, conservés notamment dans les réserves de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. On apprenait également que l'ULB conservait entre-autre, quatorze crânes (probablement issus de l'actuelle RDC) arrivés à travers le legs d'un médecin, lui-même à l'époque, professeur à l'ULB et spécialiste de l'anthropologie physique. Selon Laurent Licata, actuellement professeur de psychologie interculturelle à l'ULB et récent organisateur d'un colloque sur ce thème, ces ossements avaient été acquis auprès de coloniaux, médecins, militaires ou collectionneurs après leur retour en Belgique.

Aujourd'hui, l'Université Libre de Bruxelles se dit ouverte à la discussion en vue de la restitution de ces restes humains. Encore faut-il savoir à qui les restituer et dans quelles conditions.