Un premier budget participatif pour Bertrix

Après Marche-en-Famenne, Arlon et bien d’autres, c’est au tour de Bertrix de lancer son premier budget participatif intitulé “Imaginez Bertrix !”. Via la plateforme de participation citoyenne Fluicity (web et mobile), la commune invite tous les habitants à proposer leurs idées pour construire "le Bertrix" de demain et d’imaginer son territoire ! Pour le Bourgmestre Mathieu Rossignol, " il s’agit d’inciter les citoyens à s’exprimer sur leurs attentes, participer à l’amélioration de leur cadre de vie, valoriser leurs idées, mais aussi les rapprocher des institutions locales pour construire, ensemble, des projets d'avenir ". Une enveloppe de 20 000 euros, offre aux habitants l’opportunité de proposer un projet d'intérêt général qui apportera une plus-value au territoire de la commune. Sur la plateforme, plusieurs articles expliquent la démarche aux citoyens qui ont jusqu’au 16 mai pour proposer leurs idées. Une fois les projets analysés par la commune, une première sélection sera opérée. Tout au long du mois de juin, la population pourra choisir LE projet que la commune mettra en œuvre. Le projet qui aura remporté le plus de suffrages sera réalisé ! Vous trouverez tous les détails sur https://www.flui.city/bertrix/about?lang=fr