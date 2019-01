Un policier poursuivi pour entrave méchante à la circulation écope de dix mois avec sursis

Un policier qui n'était pas en service le 20 août 2016 à Leneffe (Walcourt) mais qui a fait valoir sa profession lors d'une altercation avec un cyclomotoriste a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Dinant à dix mois de prison avec sursis probatoire. Il était poursuivi pour entrave méchante à la circulation et coups et blessures.

Selon le prévenu, le cyclomotoriste serait arrivé à une vitesse excessive à sa hauteur et aurait percuté son véhicule. Il l'avait alors suivi jusqu'à une voie sans issue et avait exhibé sa carte de police. "Mais il a pris la fuite", a précisé le policier en civil lors de l'audience. Ce dernier a retrouvé le cyclomotoriste quelques instants plus tard.

Le policier lui aurait asséné un coup de genou au ventre avant de le balayer au sol pour lui enfoncer ses doigts dans les yeux.

En attendant l'arrivée de la police pour dresser le constat, le prévenu a bu trois bières rendant le test d'alcoolémie impossible. Une attitude inadéquate dans le chef d'un agent de police. "Il y a eu un mélange maladroit entre sa vie privée et sa profession mais il ne faut pas en tirer de conclusion", a reconnu son avocat, qui demandait l'acquittement pour les deux préventions.

Le tribunal n'a finalement retenu que les faits de coups et blessures.