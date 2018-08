Un policier abattu lors d'une intervention à Spa: ce que l'on sait ce dimanche soir

Un agent de la zone de police des Fagnes a été abattu à Spa alors qu'il procédait au contrôle d'un véhicule en compagnie d'un autre agent dans la nuit de samedi à dimanche. Il est deux heures du matin, une dispute éclate dans une bar du centre-ville après que cinq Néerlandais se soient vus refuser l'entrée de l'établissement. Le ton monte et la police est appelée sur place. Trois Néerlandais s'enfuient à bord d'un taxi mais la patrouille rattrape le véhicule pour le contrôler.

C'est au moment du contrôle que l'un des passagers tire à plusieurs reprises en direction des policiers. Des riverains, témoins de la scène, racontent les événements à la RTBF : "J’ai entendu tirer, j’ai été sur la terrasse et j’ai vu un policier qui quittait le 'combi' et qui courait se cacher derrière un arbre. Les coups de feu se sont arrêtés, il a recouru vers son collègue qui était tombé dans la rigole. Il a alors crié Amaury ! Amaury !", le prénom de l'inspecteur de police décédé. Son collègue réplique et c'est l'enquête qui devra déterminer si c'est ce tir qui a blessé Ivo T. Celui-ci avait pris la fuite mais a finalement été interpellé vers 9h30 à Spa.

Malgré l'appel des collègues aux services d'urgence, l’hélicoptère médicalisé est appelé sur place, mais il ne peut plus rien faire pour sauver la vie du policier de 38 ans.

S’engage alors une course poursuite contre les passagers du taxi partis à pied. Les policiers s’orientent vers les bois qui entourent le centre-ville. C'est dans ses bois qu'un des suspects, Ivo T., un homme d'origine néerlandaise âgé d'une trentaine d'années, a été arrêté dans la matinée de ce dimanche. Blessé à l'abdomen par balle, l'homme n'a pas opposé beaucoup de résistance lors de son interpellation.